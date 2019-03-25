РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. Спортсмены Люберецкого спортивного объединения «Зевс» Zeus Fight Team заняли шесть первых мест на турнире по MMA и грэпплингу, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель объединения Александр Сметанин.

«Уже который год мы готовим настоящих профессиональных спортсменов разного возраста от 5 лет и старше. Спортсмены Zeus Fight Club в минувшие выходные (23 и 24 марта – ред.) заняли шесть первых мест на 53 этапе в турнире Time to Fight по MMA и грэпплингу в городе Долгопрудный. Победителями стали Виталий Дуплишев, Юрий Прохоров, Максим Самоил, Берика Мелошвилли, Рустам Абдуллаев, Аик Мадуян», – сказал Сметанин.

Председатель объединения подчеркнул, что он гордится спортсменами и главным тренером.

«Поздравляю тренера Zeus Fight Team Cергея Кунагбекова с яркой и достойной победой. Желаю продолжать в том же духе, не останавливаться на достигнутом и с каждым разом добиваться побед», – заключил Сметанин.