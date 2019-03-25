РИАМО - 25 мар. В комплексе градостроительной политики и строительства Москвы стартовала серия образовательных семинаров для застройщиков, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«В последние годы наиболее важные и востребованные госуслуги, в частности, в области градостроительной политики были переведены в электронный вид. Это важный шаг навстречу инвестиционному сообществу. Для того, чтобы снять все возникающие вопросы, проводятся эти обучающие семинары», - сказал собеседник агентства.

По его словам, семинары, посвященные вопросам предоставления государственных услуг в строительной сфере в электронном виде, пройдут с понедельника по 27 марта в Москомархитектуре, Москомстройинвесте, Мосгосэкспертизе и Мосгосстройнадзоре.

«Участники семинара смогут получить информацию о формировании сводного плана подземных коммуникаций и сооружений Москвы, порядке выдачи застройщику заключения о соответствии застройщика и проектной декларации, оформления разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию», - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, специалисты комитетов строительного комплекса расскажут о порядке подачи ежеквартальной отчетности застройщика в электронном виде через портал госуслуг, прохождении государственной экспертизы проектной документации или результатов.