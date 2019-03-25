РИАМО – 25 мар. Управляющая организация ООО «Электросталь Жилкомфорт» из подмосковной Электростали привела подъезд жилого дома в надлежащее состояние по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

После внеплановой выездной проверки жилищных инспекторов УК привела в порядок подъезд дома №39 по улице Чернышевского в Электростали. При детальном обследовании подъезда дома, проводившемся по обращению жителя, зафиксировали множественные нарушения в его содержании.

«В процессе проверки инспекторы убедились в том, что подъезд находится в запущенном состоянии. Организации, управляющей данным многоквартирным домом, было выдано предписание об устранении всех нарушений в его содержании, а именно, о восстановлении освещения и штукатурно-окрасочного слоя стен и потолков в местах разрушений, обеспечении регулярной уборки мест общего пользования, проведении ревизии электропроводки, осуществлении ремонта входной группы», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он отметил, что, жилищные инспекторы также предписали восстановить плотный притвор тамбурных дверей, второй контур остекления и фурнитуру на окнах.

В адрес ООО «Электросталь Жилкомфорт» возбудили дело о совершении административного правонарушения по части 4 статьи 9.16 КоАП РФ. Организация была признана виновной в нарушении законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Штрафные санкции составили 5 тысяч рублей.

«Данные меры необходимо применять по отношению к управляющим организациям, которые не исполняют возложенные на них жилищным законодательством обязанности в части надлежащего содержания общего имущества собственников жилья, повышения энергоэффективности многоквартирных домов, а также обеспечения благоприятных и безопасных условий для проживания граждан», – подчеркнул Соков.

Контрольная проверка исполнения предписания показала, что все необходимые мероприятия были проведены в полном объеме в установленные Госжилинспекцией Московской области сроки.