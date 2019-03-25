РИАМО – 25 мар. Центральная библиотека имени Некрасова в течение месяца планирует протестировать программу «Стандарты обслуживания в библиотеках Москвы», после чего поделится документом со всеми читальнями столицы, сообщила в ходе IV Московского культурного форум в понедельник первый заместитель генерального директора ГБУК Москвы «Центральная библиотека имени Н.А. Некрасова» Алина Богаткова.

«Со среды (27 марта – ред.) мы начнем внедрять этот документ в работу библиотеки, пока неформально. Мы дадим возможность сотрудникам познакомиться с ним очень хорошо, попробовать пользоваться, будем ждать обратную связь по тому, что пойдет не так. По итогам 14-30 дней мы скорректируем документ и внедрим его приказом генерального директора», – заявила Богаткова.

Она отметила, что примерно через месяц программа будет направлена всем библиотекам Москвы через дирекцию культурных центров.

«Мы предоставим вам эти стандарты, но вы не сможете их просто прочитать и сразу начать пользоваться, так как ваши процессы в библиотеке устроены иначе, поэтому вам нужно на основе нашего документа проработать свои ситуации, свои скрипты к ним и свои примеры общения», – добавила Богаткова.

По ее словам, стандарты коммуникации с читателями написаны для того, чтобы помочь сотрудникам библиотек выстроить эффективное и комфортное общение с посетителями. Они содержат основные правила взаимодействия персонала библиотеки с читателями в учреждении, по телефону и по электронной почте.

IV Московский культурный форум проходит с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством. Одной из главных тем форума является Год театра в России.