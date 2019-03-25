РИАМО - 25 мар. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию храма святого благоверного великого князя Александра Невского в районе бывшей деревни Александровка в 14-м микрорайоне Зеленограда, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 24 марта совершил чин великого освящения нового храма. В дар новоосвященному храму патриарх передал икону Святой Троицы.

«Новый храм рассчитан на 300 человек и построен на месте кровопролитных боев в декабре 1941 года (битва за Москву – ред). Небольшой однокупольный храм с тремя алтарными абсидами украшает золотой шлемовидный купол, который венчает крест с изображением цаты (полумесяца)», – говорится в сообщении.

В проекте храма воплощен собирательный образ старорусской архитектуры. Проект разработал московский институт «МНИИТЭП».

Программа строительства православных храмов реализуется на добровольные пожертвования прихожан. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.