РИАМО - 26 мар. В Троицком и Новомосковском округах столицы завершили подготовку территории к весеннему паводку, определены восемь населенных пунктов, которые могут попасть в зону подтопления, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что в новом Москве продолжается комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и территорий в период весеннего половодья.
По его словам, по опыту прошлых лет и на основе анализа складывающихся погодных условий определены восемь населенных пунктов в шести муниципальных районах ТиНАО, которые при неблагоприятном сценарии могут попасть в зону подтопления.
«На территории округов протекают Десна и Пахра и большинство гидротехнических сооружений расположены на водных объектах, являющихся притоками этих рек. За последние годы выполнены ремонтные работы на 52 гидротехнических сооружениях ТиНАО», – уточнил заместитель мэра.
Он подчеркнул, что специалисты ведут постоянный мониторинг состояния плотин и водосбросных сооружений округов.
Бирюков заключил, что в ТиНАО организовано информирование населения о соблюдении мер безопасности в период прохождения весеннего паводка.
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