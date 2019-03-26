РИАМО - 26 мар. В Троицком и Новомосковском округах столицы завершили подготовку территории к весеннему паводку, определены восемь населенных пунктов, которые могут попасть в зону подтопления, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что в новом Москве продолжается комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и территорий в период весеннего половодья.

«С момента присоединения к Москве новых округов на их территории не произошло чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением территорий в ходе весеннего половодья. Предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить этого и в нынешнем году», – подчеркнул Бирюков.

По его словам, по опыту прошлых лет и на основе анализа складывающихся погодных условий определены восемь населенных пунктов в шести муниципальных районах ТиНАО, которые при неблагоприятном сценарии могут попасть в зону подтопления.

«На территории округов протекают Десна и Пахра и большинство гидротехнических сооружений расположены на водных объектах, являющихся притоками этих рек. За последние годы выполнены ремонтные работы на 52 гидротехнических сооружениях ТиНАО», – уточнил заместитель мэра.

Он подчеркнул, что специалисты ведут постоянный мониторинг состояния плотин и водосбросных сооружений округов.

Бирюков заключил, что в ТиНАО организовано информирование населения о соблюдении мер безопасности в период прохождения весеннего паводка.