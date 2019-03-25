РИАМО - 25 мар. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции оказали помощь девушке, попавшей в нештатную ситуацию на дороге, ее малыш случайно оказался заперт в машине, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Инспекторы ДПС Дмитрий Макеев и Максим Двоеглазов проезжали мимо АЗС, расположенной на 55-м километре автодороги М-10 «Россия», когда к ним обратилась за помощью взволнованная девушка. Она пояснила, что двери ее машины самопроизвольно заблокировались и ключи остались в замке зажигания, а в салоне находится ее четырехмесячный ребенок.

«Инспекторы незамедлительно оказали помощь. Один из офицеров остался у закрытого автомобиля, а второй отвез женщину домой в поселок Поварово городского округа Солнечногорск за вторым комплектом ключей», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции ребенок не пострадал. Его мама поблагодарила полицейских за оказанную помощь и неравнодушие, добавила она.