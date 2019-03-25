РИАМО - 25 мар. На востоке Москвы стартовали работы по комплексному благоустройству и озеленению территории детского Черкизовского парка общей площадью 14,2 гектара, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Парк, расположенный на Большой Черкизовской улице, и сейчас пользуется популярностью среди москвичей всех возрастов, однако инфраструктура там не отвечает современным требованиям и нуждается в обновлении», – заявил Бирюков.

По его словам, главная задача благоустройства – сделать парк более привлекательным, уютным и комфортным для всех категорий граждан.

«Работы не нанесут ущерба флоре и фауне парковой зоны. Благоустройство затронет только ту инфраструктуру, которая уже была в парке, но с годами износилась», – подчеркнул заместитель мэра.

Он уточнил, что в ходе благоустройства три существующие детские площадки будут реконструированы и преобразятся в тематические зоны «Лесная сказка», «Путешествия» и «Фотозона». По предложению жителей в парке построят скейт-парк и оборудуют памп-трек. Кроме того, для нужд действующей детской секции в парке реконструируют регбийное поле.

Он подчеркнул, что проектом благоустройства предусмотрено обустройство велодорожки, которая пройдет вдоль восточных границ парка, а в северной части ее закольцуют.

«В парке также пройдут работы по дополнительному озеленению территорий, модернизации наружного освещения, установке скамеек и беседок для отдыха. Инфраструктуру этого общественного пространства приспособят для людей с ограниченными возможностями», – отметил Бирюков.

Работы по комплексному благоустройству и озеленению парка планируется завершить в 2019 году, заключил заммэра.