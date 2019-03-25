РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. Тепло- и водопроводные сети, а также электрохозяйство модернизируют в поселке Архангельское подмосковного Красногорска в текущем году, сообщается на официальном сайте администрации горокурга.

Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, министр ЖКХ Евгений Хромушин и первый заместитель главы горокруга Красногорск по ЖКХ Валерий Абраменков проверили ход модернизации инженерной инфраструктуры в поселке Архангельское и микрорайоне Павшинская пойма.

«В этом году (в 2019 году – ред.) в поселке Архангельское будут модернизированы тепловые и водопроводные сети, реконструированы два коллектора, обновлено электросетевое хозяйство. Работы идут в соответствии с утвержденной «дорожной картой», – говорится в сообщении.

Реконструкцию проводят в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия основания государственного музея-усадьбы «Архангельское».