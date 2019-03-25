РИАМО - 25 мар. Здания всех столичных школ искусств модернизируют к 2021 году в рамках программы «Искусство - детям», сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

По его словам, на реализацию программы из городского бюджета направят в общей сложности около 11 миллиардов рублей.

«До 2021 года мы должны отремонтировать 170 объектов, где находятся наши школы искусств, купить 35 тысяч комплектов специальной мебели, 15 тысяч музыкальных инструментов», - сказал Кибовский.

Ремонтные работы проведут в 149 объектах, еще 21 учреждение ждет капремонт. Это первый системный проект модернизации школ искусств, реализуемый в столице.