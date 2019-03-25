РИАМО - 25 мар. Начальнику управления торговли администрации городского округа Королева предъявлено обвинение в систематическом получении взяток от местных предпринимателей, его поместили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение начальнику управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения администрации городского округа Королева. Он обвиняется в получении взяток (часть 2 статьи 290 УК РФ и часть 6 статьи 290 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, начальник управления получал взятки от двух предпринимателей за общее покровительство в организации работы ярмарки выходного дня на территории города Королева. Один предприниматель ежемесячно платил ему в среднем 150 тысяч рублей, а второй – 50% от прибыли.

В отношении коммерсантов расследуется уголовное дело по факту дачи взяток (часть 2 статьи 291 УК РФ). В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По ходатайству следствия судом в отношении сотрудника администрации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.