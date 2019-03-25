РИАМО - 25 мар. С начала 2019 года 124 пациента обследовались с помощью видеобронхоскопа в Мытищинской городской клинической больнице, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Аппарат позволяет на ранней стадии выявить патологии и заболевания, локализующиеся на уровне нижних дыхательных путей – трахей, бронхов и бронхиол», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

По словам министра, медоборудование поступило в учреждение по программе «Здравоохранение Подмосковья».

«В отличии от обычного бронхоскопа, в котором изображение передается по оптической системе зеркал и линз на окуляр, видеобронхоскоп оснащен видеокамерой, которая передает изображение в HD-разрешении на экран монитора. Аппарат, установленный в Мытищинской ГКБ, обладает отличными техническими характеристиками, что повышает качество проводимых исследований», – отметил Матвеев.

Всего за прошлый год специалисты ультразвуковых исследований приемно-диагностического отделения Мытищинской ГКБ провели более 7,3 тысячи эндоскопических исследований. Из них почти 5,5 тысяч гастроскопических, порядка 1,2 тысячи колоноскопических и 680 бронхоскопических.