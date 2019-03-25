РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска установили два контейнера для бесплатной утилизации автомобильных покрышек, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Бесплатная утилизация шин в микрорайоне Климовск. Уважаемые автовладельцы, в преддверии потепления, начнется сезон замены зимних шин на летние, на территории Климовска установлены два контейнера для бесплатной утилизации использованных автомобильных покрышек. Адреса установки контейнеров: улица Суворова, вблизи ГСК 18 (гаражно-строительного кооператива – ред.), улица Коммунальная, вблизи пересечения с проспектом 50 лет Октября», – говорится в сообщении.

Выбрасывать автомобильные покрышки в контейнеры для сбора крупногабаритного мусора запрещено.