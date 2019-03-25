РИАМО - 25 мар. Проект соединения двух радиусов Калининско-Солнцевской линии московского метро заложен в генплане города, однако в современных условиях реализовывать этот проект нецелесообразно, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин прямо заявил, что соединение двух участков этой ветки заложено в генплане Москвы. Однако современные технологии строительства не позволяют реализовать этот проект так, чтобы не создать серьезных неудобств горожанам. Таким образом, речь не идет о полном отказе в реализации этого плана. Речь идет о нецелесообразности этого проекта в сегодняшних условиях развития города», - сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство центрального участка Калининско-Солнцевской линии метро является трудным, но технически реализуемым проектом. К обсуждению этого проекта городские власти вернутся после 2023 года.