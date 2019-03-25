РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. В подмосковном Подольске на улице Правды автомобиль такси столкнулся с Renault в понедельник утром, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал мимо сегодня (25 марта – ред.) в Подольске и около 9:30 на улице Правды напротив гимназии №4 увидел ДТП: автомобиль такси столкнулся с легковым автомобилем Renault. Авария незначительная», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 13:10 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более 1 километра.