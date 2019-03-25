РИАМО - 25 мар. В МИД России заявили, что российская сторона решила не направлять наблюдателей на предстоящие выборы президента Украины, сообщает Газета.ru.

Данное решение российский МИД объясняет нежеланием подвергать наблюдателей из РФ «угрозе заведомого преследования» на территории Украины.

«Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. Грубо нарушены дух и буква Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов», – подчеркивается в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что происходящее на Украине говорит о том, что Киеву есть что скрывать от международного сообщества и жителей страны.

Ранее власти Украины утвердили дополнительные персональные санкции в отношении России, всего в санкционном списке значатся 848 человек и 294 юридических лица.