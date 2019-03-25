РИАМО – 25 мар. Турция и Россия начали вести переговоры о возможности соотечественникам посещать Турцию по внутрироссийским паспортам, сообщает Газета.ru.

Ранее об этом рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает газета Milliyet.

«По его словам, страны начали переговоры о предоставлении возможности российским гражданам приезжать в Турцию без заграничных паспортов», – отмечается в сообщении.

Так, 28 марта в рамках визита в страну министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова стороны будут обсуждать это более детально, дополнил глава МИД Турции.

«Также, по его словам, 8 апреля турецкая делегация приедет в Москву», – заключается в материале.