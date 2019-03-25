РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. В подмосковном Красногорске завершился фестиваль «Театральная весна», спектакли, которые представили 22 местных театра, посетили более 10 тысяч зрителей, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать четвертого марта во Дворце культуры «Подмосковье» прошла церемония награждения победителей 21-го фестиваля «Театральная весна – 2019». В этом году традиционное событие собрало на сцене 22 местных творческих коллектива, выступления которых посмотрели более 10 тысяч зрителей», – говорится в сообщении.

Лауреатами I степени в старшей возрастной группе был признан народный коллектив «Шоу-театр «Максимум» КЦ «Красногорье», в средней возрастной группе – театральная студия «Музыкально-драматическая мастерская Д. Коршуновой» АНО КПЦ «Красногорская филармония», а в младшей – театральный коллектив детской студии «Умка».

«Мне кажется, такого количества театров нет ни в одном другом городском округе Московской области, 26! Та атмосфера, которая царит на фестивале, столько любви и радости от творчества, уникальна. Мы должны ценить эти мгновения», – сказала глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.

По словам начальника управления культуры Галины Ковалевой, спектакли, которые заслужили наибольшее число оценок, будут показаны еще раз в малом зале ДК.