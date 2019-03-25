РИАМО - 25 мар. Хоккеист, заслуженный тренер России, наставник подмосковной команды «Атланты» Владимир Мариничев скончался на 67 году жизни, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«24 марта в возрасте 66 лет скончался хоккеист, заслуженный тренер России Владимир Мариничев. В 70-х годах он играл за хоккейные клубы Дальнего Востока. Владимира Витальевича знали по всей стране», - отмечается в материале.

После окончания спортивной карьеры он работал главным тренером в таких клубах, как «Кристалл» в Электростали, «Амур» в Хабаровске, «Кристалл» в Саратове, «Химик» в Воскресенске, в «Воронеже», а также был старшим тренером «Металлурга» в Новокузнецке.

В сезоне 2004/2005 года Мариничев в «Химике» руководил командой, в состав которой входили Герман Титов, Вячеслав Козлов и Валерий Каменский.

«Владимир Витальевич внес неоценимый вклад в развитие подмосковного хоккея: более 15 лет заслуженный тренер проработал в клубах Московской области «Кристалл» и «Химик». Владимир Витальевич воспитал не одно поколение талантливых хоккеистов», - отметил министр физической культуры и спорта Роман Терюшков.

Он уточнил, что среди учеников Мариничева - двукратный чемпион мира Виталий Прошкин, чемпион России Александр Прокопьев, игрок Национальной хоккейной лиги Владимир Чебатуркин, чемпион страны и мастер спорта международного класса Андрей Скопинцев.

«В последние годы Владимир Мариничев работал в подмосковной команде Молодежной хоккейной лиги «Атланты», передавал бесценный опыт юным спортсменам. Его уход - большая потеря для всех нас. Это был легендарный человек, профессионал, посвятивший свою жизнь спорту. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Витальевича», - заключил министр.