РИАМО – 25 мар. Более 25% программы ремонта региональных дорог Подмосковья определили жители, в нынешнем году намерены обновить более 450 дорожных участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 2019 году в Московской области по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано свыше 450 региональных автодорог протяженностью 1,5 тысячи километров, из них 25% определили жители», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он напомнил, что программа ремонта региональных автодорог Подмосковья ежегодно формируется с учетом предложений жителей и общественных организаций.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2017 года в регионе реализуется уникальный опыт проведения интернет-голосования на областном портале «Добродел», в ходе опроса жители определяют дороги, которые нуждаются в ремонте. Участки, которые получают наибольшее число голосов и не требуют капитальных работ по расширению проезжей части или реконструкции, включают в программу ремонта», – пояснил Гержик.

Так, по итогам голосования за ремонт дорог 2019 года, в программу включили 118 региональных объектов протяженностью 379 километров.

«За ремонт этих участков проголосовало более 11 тысяч человек. Еще четыре автодороги включили в план ремонта с проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Таким образом, более 25% от всей программы ремонта региональных автодорог сформировали жители, остальные участки включены в программу дорожными организациями, исходя из нормативного состояния», – подчеркнул Гержик.

Наибольшее число голосов на портале «Добродел» получила дорога Целеево – Парамоново – Дьяково – Муханки в Дмитровском городском округе. За ее ремонт проголосовали более 270 человек.

Свыше 250 жителей выбрали ремонт участка ММК-Матвеевское в Подольске. Дорога соединяет деревню Матвеевское с Московским малым кольцом.

«Более 5 километров асфальтобетонного покрытия заменят на участке М4-Дон - Институт «Энергия». Дорога является выездом от НИИ «Энергия» на Каширское шоссе в городском округе Ступино. За ремонт проголосовало более 240 человек», – уточняется в материале.

За ремонт двух дорог, соединяющих населенные пункты Шебанцево, Голубино, Глотаево и Юсупово с Каширским шоссе в городском округе Домодедово, проголосовали более 230 человек. Здесь отремонтируют более 15 километров дорожного покрытия.

«Всего в текущем году в Подмосковье заменят асфальтобетонное покрытие в рамках программы ремонта на 1,9 тысячи муниципальных и региональных дорог протяженностью свыше 2,2 тысячи километров: 450 региональных участков протяженностью 1,5 тысячи километров, 1450 муниципальных дорог протяженностью 700 километров. Кроме того, на дорогах области отремонтируют 470 тротуаров общей протяженностью 265 километров», – отмечается в сообщении.

Ремонтная кампания на дорогах Московской области начнется в мае после наступления благоприятных погодных условий и завершится в сентябре.

Приведение в нормативное состояние региональных автодорог будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас 63% от всей протяженности региональных трасс соответствуют нормативным требования, к концу 2019 года этот показатель должен превысить 65%, к 2024 году – 72,4%.