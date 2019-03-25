РИАМО - 25 мар. От 4 до 6 миллиметров осадков выпало 24 марта на территории столицы, что составляет более 10% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Во второй половине дня в воскресенье Московский регион пересекал холодный атмосферный фронт. Мощные кучево-дождевые облака стали причиной не только ливневых осадков, но и первой весенней грозы.

«За день воскресенья в Москве выпало от 6 до 4 миллиметров осадков, местами отмечался кратковременный прирост снега до 1,5-2 сантиметров. Этот снег немного приукрасил серые линзы снега на газонах и осевшие сугробы в парках», - говорится в сообщении.

После 20 часов температура стала переходить в область отрицательных значений, небо начало проясняться. Вступило в силу ночное выхолаживание приземного слоя воздуха, а снежная каша на газонах и тротуарах стала замерзать.

В ночь на понедельник температура воздуха в Москве понизилась в основном до минус 1-2 градусов, в Измайлове - до минус 2,5 градуса. И только в самом центре она остановилась на нулевой отметке.

«Но тротуары все равно покрылись тонкой ледяной пленкой, так как у самой поверхности земли температура в безоблачную ночь успела понизиться до слабоотрицательных значений», - добавляется в материале.

По своим климатическим характеристикам март в Москве – самый сухой месяц года. В среднем за месяц выпадает только 34 миллиметра осадков. На 23 марта в столице выпало 100% от месячной нормы.