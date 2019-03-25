РИАМО – 25 мар. В подмосковных Химках задержали мужчину, у которого изъяли 3,71 грамма наркотического средства, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 23:30 двадцать третьего марта в Химках, квартал Вашутино <…> установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1997 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3,71 грамма наркотического средства, содержащего в своем составе 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопро-панкаронил) индиол (синоним ТМСР-2201)», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.