РИАМО - 25 мар. Почти 400 читательских билетов выдали на Московском культурном форуме за три дня его работы, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«На этом форуме уже выдано было 382 читательских билета. Электронные билеты мы продолжаем внедрять по округам, они позволят вам взять книгу, где угодно. В этом году большинство округов будут охвачены этой возможностью, в следующем году эту работу завершим», - сказал Кибовский.

Он добавил, что в скором времени у посетителей столичных библиотек появится возможность бронирования книг, а также поиска и выбора книг по единой электронной базе.

Московский культурный форум проходит в центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 25 марта. В программу вошли более 100 театральных постановок, а также лекции, дискуссии, воркшопы и многое другое. Особое внимание в этом году уделили мероприятиям для детей.