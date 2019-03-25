РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. Власти подмосковного Подольска планируют найти подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ школы на Бородинском бульваре в микрорайоне Кутузово в апреле, сообщается в группе «Официальный Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее пресс-службой администрации горокруга, в микрорайоне Кутузово на Бородинском бульваре, дом №9 планируется построить школу на 1100 мест. В 2018 году на основании муниципального контракта выполнялись проектно-изыскательные работы. Заключение госэкспертизы планировалось получить в III квартале 2018 года. Но в связи с трудностями согласования архитектурно-градостроительного облика, работы по проектированию затянулись. Из проектной документации, состоящей из двух этапов, сдан только 1 этап. Этого достаточно для объявления конкурентных процедур на выполнение строительно-монтажных работ.

«В ответ на обращения по вопросу строительства школы в микрорайоне Кутузово в Подольске в ЖК «Бородино» (школа на Бородинском бульваре, дом №9) сообщаем, что на 8 апреля 2019 года запланирована публикация аукциона на выполнение строительно-монтажных работ», – говорится в сообщении.

Сроки начала выполнения работ остались прежними – 29 июля.

На земельном участке площадью 2,6 гектара будут расположены: здание школы, физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная зона, зона отдыха для разных возрастных групп учащихся, хозяйственная зона и площадка общественных мероприятий. Здание будет 4-этажным, сложной формы, общей площадью более 14 тысяч квадратных метров.