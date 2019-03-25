РИАМО - 25 мар. В подмосковных Химках задержали мужчину, у которого изъяли около 25 граммов кокаина, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 20:30 23 марта в Химках, квартал Вашутино, <…> установлен и доставлен в УМВД гражданин 1997 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 24,89 грамма кокаина», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.