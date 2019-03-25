РИАМО - 25 мар. Комплексное благоустройство парка Дружбы, усадьбы «Люблино», парка «Дубки» планируется провести в Москве в текущем году, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«В 2019 году планируется комплексное благоустройство парка Дружбы, усадьбы «Люблино», парка «Дубки», – сказал Кибовский, отвечая на вопрос корреспондента РИАМО.

Он добавил, что в 2018 году было завершено комплексное благоустройство парков «Ходынское поле», 50-летия Октября, ландшафтного парка «Митино», зоны отдыха «Терлецкая дубрава».