РИАМО - 25 мар. В подмосковном Ликино-Дулеве в деревне Высоково скорая помощь госпитализировала мужчину 1971 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшего 1953 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбудили уголовное дело.