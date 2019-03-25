РИАМО - 25 мар. Американский художник Айзеко Карузо нарисовал картину под названием «Стройте мосты, а не стены» на торцевой части одного из домов по улице Ново-Солдатская в подмосковном Волоколамске, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«На рисунке изображена пробитая стена. Упав она превратилась в кирпичный мост, который соединил два далеких берега. Граффити, изображенный Айзеком Карузо в Волоколамске, сильно попадает в сердца и ума людей. Ведь правильно положенная стена становится мостом. Сейчас Америка пытается отделиться от Мексики, собирает деньги на построение стены. А мы строим мосты. Мы построили в Подмосковье мост в Дубне, наконец-то полуостров Крым соединен с Россией тоже мостом. И это очень большая философия», – отметила министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По ее словам, культура объединяет и через подобное искусство люди становятся едиными.

Автор рисунка, говоря о концепции своего изображения, подчеркнул, что люди не должны быть разделены преградами – когда «две руки соединяются, стены рушатся».

В мероприятии также приняли участие советник при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, глава Волоколамского района Михаил Сылка, молодежь и активные жители.

«Теперь это место станет своеобразной точкой притяжения и яркой, необычной фотозоной. В самом рисунке каждый житель может увидеть что-то свое, рисунок дает возможность для размышлений. Название картины «Стройте мосты, а не стены» – это, на мой взгляд, может стать своеобразным девизом дружбы и взаимопонимания между народами», – отметил Сылка.

Плещева также напомнила, что в текущем году в Московской области пройдет сразу два больших мероприятия на тему уличного искусства.

«В Подмосковье благодаря губернатору Андрею Воробьеву уличное искусство активно поддерживается – уже в августе-сентябре мы проведем большой международный фестиваль в одинцовской Трехгорке, а буквально через месяц мы дадим старт областному конкурсу граффити, который пройдет в Подмосковье уже в шестой раз. Он будет посвящен культуре, творчеству и 90-летию Московской области», – заключила Плещева.