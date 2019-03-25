РИАМО – 25 мар. Следователи устанавливают все обстоятельства избиения подростка на западе столицы, в настоящее время удалось задержать двух причастных к преступлению, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 12 марта двое 16-летних юношей, находясь вблизи жилых домов по улице Кастанаевской в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, избили ранее знакомого 14-летнего подростка. В ходе избиения умышленно нанесли последнему не менее десяти ударов ногами в область туловища, в том числе в область живота, чем причинили мальчику множественные телесные повреждения.

«Двое соучастников задержаны. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сказала собеседник агентства.

Следствие продолжает устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего. Допрашиваются родственники, сотрудники учебных учреждений, собираются полные характеризующие данные.

«Расследование продолжается», – резюмировала Иванова.