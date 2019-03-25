РИАМО - 25 мар. Летний сезон в столичных парках планируется традиционно открыть 1 мая, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«Мы традиционно начинаем наш летний сезон 1 мая, специально для этого проведем пресс-конференцию с участием всех парков, чтобы они, каждый похвастался своими задумками», - сказал Кибовский, отвечая вопрос РИАМО.

Он добавил, что культурная программа в столичных парках будет различна, каждая площадка готовит свои мероприятия, многие из них традиционны, как, например, танцевальные площадки в «Сокольниках» или Воронцовском парке.

«Программа «Московское долголетние», где парки являются одними из самых посещаемых и важных мест притяжения, в каждом парке вместе с социальными центрами есть понимание о программе, где и что будет проходить», - сказал Кибовский.