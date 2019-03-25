РИАМО - 25 мар. В подмосковном Орехово-Зуеве в понедельник открылась ярмарка «Сделано в Подмосковье», до 31 марта на ней можно будет купить фермерскую продукцию и товары народных промыслов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Туристы смогут купить фермерскую продукцию, товары народных промыслов, сувениры и погулять с купеческим орехово-зуевским размахом. На ярмарочных гуляниях выступят народные коллективы, будут организованы игры и конкурсы для детей», - говорится в сообщении

Также покупателей и гостей ярмарки ожидают танцы и мастер-классы по кулинарному искусству. Вход свободный.