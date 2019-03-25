РИАМО - 25 мар. В подмосковных Мытищах госпитализировали мужчину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, по факту его ранения возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 13:30 23 марта в Мытищах, улица Юбилейная, из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован гражданин 1992 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.