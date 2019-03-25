РИАМО - 25 мар. С 4 по 7 апреля в московском парке «Сокольники» состоится всероссийская выставка-ярмарка авторских изделий для дома и семьи «РусАртСтиль», на которой представят лучшие авторские, аутентичные, дизайнерские, традиционные изделия, говорится в сообщении пресс-службы организаторов выставки.

«Модное арт-событие весны состоится с 4 по 7 апреля в экоцентре «Сокольники» (павильон №4.1) всероссийская выставка-ярмарка авторских изделий для дома и семьи «РусАртСтиль». В выставке примут участие более 350 преимущественно молодых мастеров, художников, модельеров, творческих людей и ремесленников из 26 регионов России и стран ближнего зарубежья», - говорится в сообщении.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть и приобрести лучшие авторские, аутентичные, дизайнерские, традиционные изделия.

Для удобства выставка поделена на несколько салонов: «Стиль и комфорт Вашего дома» (предметы интерьера и декора, посуда, текстиль, живопись), «Ваш облик» (авторская, дизайнерская, этническая одежда и аксессуары), «Подарки и украшения» (художественные промыслы, декоративно-прикладное искусство, ювелирные изделия и бижутерия), «Все лучшее детям» (авторская игрушка и одежда, развивающие игры), экотенденции в образе жизни, моде и интерьере.

Деловая программа будет включать бизнес-кейсы о современных маркетинговых продвижениях, презентации новых тенденций в моде; семинары о визуализации и контенте, о продвижении продукции в интернете и соцсетях. В рамках деловых встреч спикеры проведут обучающие лекции по дизайну и оформлению выставочного пространства.

Для педагогов пройдет «Образовательный форум» со специализированными мастер-классами, семинарами и лекциями, где его участники смогут получить сертификаты о повышении квалификации.

«Особую выставочную зону на выставке представит коллективная экспозиция московских дизайнеров «Москва сквозь время». Основная тема экспозиции – Москва в разные эпохи жизни, нашедшая свое отражение в одежде с использованием техники ручной росписи по ткани. В режиме нон-стоп пройдут показательные мастер-классы от дизайнеров, а на сцене состоятся лучшие модные показы коллекций одежды по данной тематике», - добавляется в материале.

Учебный комбинат «Мастерица» представит культурно-просветительский проект «От истоков к современности». В его рамках лектор МГУ имени М.В. Ломоносова проведет мастер-класс «Маркетинг увлечений», где раскроет секреты продвижения изделия, созданного своими руками, и покажет на примерах, как пользоваться инструментами маркетинга и рекламы.

В рамках «Образовательного форума» пройдет фестиваль «Игрушки родом из книжки», где гостей ждут более 100 бесплатных мастер-классов по различным направлениям и на любой возраст. Они будут включать: мозаику и резьбу по дереву, роспись пасхальных яиц, дымковскую игрушку, плетение на лентах, лепку из теста, мезенскую роспись, плетение из соломки и тесьмы, скрапбукинг, точечную роспись, бисероплетение и многое другое.

«Украшением выставки «РусАртСтиль» станет создание мастерами символа мероприятия - «Солнца», выполненного в разных техниках народного творчества», - отмечается в сообщении.

Каждый день на эстрадной площадке будет проходить культурная программа с участием профессиональных артистов и творческих коллективов.

Отдельный салон «ЭкоВкусно!» посвящен национальным кухням: узбекская, татарская азербайджанская, азиатская, что создаст национальный колорит и атмосферу праздника. Особое место отведено русской кухне. В рамках салона можно будет купить лучшие продукты России: мед, сладости, деликатесы, дары леса, чаи.

Вход на выставку свободный. Бесплатный автобус от метро «Сокольники». Время работы: 4-6 апреля с 11:00 до 20:00, 7 апреля с 11:00 до 16:00.