РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. До 5 лет лишения свободы грозит подозреваемому в краже 40 тысяч рублей, оставленных в банкомате подмосковного Подольска, дело передали в суд, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора Павел Коваленко.

По его словам, пострадавший в гипермаркете «Глобус» Подольска собирался снять деньги с пластиковой карточки через банкомат. Когда он произвел денежную операцию и забрал банковскую карту, обналиченная сумма, 40 тысяч рублей, осталась в банкомате. Согласно полученной видеозаписи с камеры видеонаблюдения, 61-летний уроженец Брянской области, который находился рядом, ожидая своей очереди, увидел в лотке устройства купюры, взял их и покинул помещение гипермаркета. Придя домой, пострадавший обнаружил отсутствие денег и обратился в правоохранительные органы.

«В Подольскую городскую прокуратуру поступило уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд в отношении гражданина, который подозревается в совершении кражи с причинением значительного ущерба <…>. В марте Подольской городской прокуратурой Московской области настоящее уголовное дело было направлено в Подольский городской суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы», – сказал Коваленко.

Он добавил, что аналогичный случай произошел в январе 2019 года, когда пострадавший, находясь в одном из помещений отделения банка, забыл забрать из лотка денежные средства в сумме 12,5 тысячи рублей. Зашедший в вышеуказанное отделение банка мужчина, увидев денежные средства в лотке устройства, похитил их. Преступника, похитившего денежные средства, установили также с помощью камеры видеонаблюдения в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Действия гражданина квалифицированы по статье «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества. Вышеуказанное уголовное дело также направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу», – пояснил он.