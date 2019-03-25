В деревне Сергеево городского округа Чехов горит ангар с горюче-смазочными материалами, площадь пожара составляет 2,4 тысячи квадратных метров.
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В деревне Сергеево городского округа Чехов горит ангар с горюче-смазочными материалами, площадь пожара составляет 2,4 тысячи квадратных метров.
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