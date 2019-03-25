РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 мар. Детская музыкально-хоровая школа «Пионерия» имени Г.А. Струве подмосковной Балашихи приглашает на День открытых дверей, который пройдет 6 апреля, сообщается на официальном сайте школы.

«День открытых дверей состоится 6 апреля в 11:00 по адресу: микрорайон Кучино, улица Смельчак, дом №11. В программе: ознакомление с работой школы, посещение музея народного артиста России Георгия Струве», – говорится в сообщении.

Кроме того, пришедшие на мероприятие, посетят занятия дошкольников и младших школьников.

В настоящее время в школе обучается 560 детей. Учащиеся получают знания по предметам хор, сольфеджио (музыкальная грамота), музыкальная литература. Кроме того, они осваивают игру на фортепьяно, скрипке, баяне (аккордеоне), гитаре, домре, балалайке, флейте, саксофоне, кларнете. Дети 5-6 лет занимаются в дошкольном отделении.

За 65 лет работы школа «Пионерия» воспитала более 11 тысяч учеников, порядка 500 выпускников стали профессиональными музыкантами. В течение двадцати пяти лет «Пионерия» проводит ежегодный областной конкурс «Юные таланты Московии».

Георгий Струве – народный артист России, общественный деятель, основатель первой в мире детской хоровой студии «Пионерия», автор программы «Возрождение певческой культуры России», методики «Хоровое сольфеджио», автор более 200 музыкальных произведений, педагог, который более полувека проработал с детьми и воспитал свыше 10 тысяч учеников.