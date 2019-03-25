РИАМО - 25 мар. Образовательные программы Московского государственного университета имени Ломоносова начнут использовать в школах Подмосковья, университет также будет сотрудничать с пятью региональными вузами, сообщила журналистам первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

В понедельник Забралова и президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий подписали меморандум о сотрудничестве по научно-образовательному проекту «Вернадский – Подмосковье».

«На территории Московской области есть два крупных проекта – «Мегасайнс» в Дубне и в Протвине, создание индустриальных парков в Королеве, это космос. В Черноголовке – биотехнологии. Нам нужны кадры, когда мы войдем в этот проект, который завершим в 2024 году, мы должны быть готовы. Кадры мы должны начинать готовить как минимум со школы. МГУ будет сотрудничать с нами в подготовке школьников, которые в дальнейшем будут поступать в университеты», – сказала Забралова.

Она отметила, что также Московский университет будет сотрудничать с пятью подмосковными вузами.