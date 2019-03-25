РИАМО - 25 мар. Возгорание в ангаре с горюче-смазочными материалами в деревне Сергеево городского округа Чехов тушат более 70 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В деревне Сергеево городского округа Чехов горит ангар с горюче-смазочными материалами, площадь пожара составляет 2,4 тысячи квадратных метров.

«Привлекаемые силы и средства: 20 единиц техники, 72 человека, в том числе от МЧС: восемь единиц техники, 30 человек», - говорится в сообщении.

Есть угроза распространения огня на другой ангар, сведений о пострадавших не поступало. Угрозы для жителей нет, ближайшие строения находятся в 2 километрах от пожара.

Видео пожара на складе с горюче‑смазочными материалами в Чехове>>