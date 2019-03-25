РИАМО - 25 мар. Московский аэропорт «Домодедово» и строительная компания «Капитал Рост» пришли к соглашению о строительстве на территории аэротрополиса DME центра оптово-розничной торговли площадью более 1 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Бюджет проекта составит около 65 миллиардов рублей. Центр расположится в 11 километрах от аэропорта на участке, примыкающем к автомагистрали А-105, соединяющей воздушную гавань с Москвой. Здесь появятся торгово-выставочные и офисные центры, конференц-залы, таможенный склад и многоуровневые и плоскостные парковки. Реализация проекта запланирована до конца 2023 года», - отмечается в материале.

Центр оптово-розничной торговли на сегодняшний день является крупнейшим проектом, реализуемым в рамках аэротрополиса DME, – уникального в России аэропорта-города.

Вокруг воздушной гавани на территории 16 тысяч гектаров появится новое градостроительное образование, где объекты будут разделены на кластеры по направлениям деятельности: торговый, отельно-рекреационный, бизнес-парк, экспокластер, индустриальный кластер и агрокластер.

Концепция кластерного развития аэротрополиса DME разработана с учетом успешного мирового опыта развития приаэропортовых территорий.