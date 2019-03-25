РИАМО - 25 мар. В отношении водителя грузовика, который стал виновником смертельной дорожной аварии с участием такси на юго-западе столицы, возбудили уголовное дело, его арестовали, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

На пересечении Литовского бульвара и Ясногорской улицы 22 марта грузовик совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего перевернулся на этот же автомобиль и зажал пассажиров. В результате погибли два человека.

«(В отношении – ред.) водителя грузовика, который 22 марта в 11:15 на Литовском бульваре в нарушение ПДД совершил столкновение с такси, где впоследствии погибли два человека, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Водителя арестовали.

Грузовик был перегружен более чем на 17,5 тысяч килограммов. Общая масса транспортного средства составила 42,69 тысячи килограммов из разрешенных 25 тысяч килограммов.