РИАМО - 25 мар. В Москве на открытые торги выставили 64 квадратных метров коммерческой недвижимости в генеральском доме на Смоленской набережной, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«На продажу выставлен нежилой объект площадью 64 квадратных метров по адресу: Смоленская набережная, дом 5/13. Здание, в котором расположен лот, представляет собой выявленный объект культурного наследия «Жилой дом 1950 годов, архитекторы Б.Г. Бархин, Н.И. Гайдаров, М.М. Лерман по программе генерального плана реконструкции Москвы», – говорится в сообщении.

Здание представляет собой образец жилой застройки 1950 года в стиле «сталинский ампир». Главный фасад здания, выходящий на Смоленскую набережную, имеет ассиметричную структуру. Левая часть увенчана башенной композицией. Объем башни прорезан арками и украшен крупными пинаклями. Окна первого этажа обрамлены наличниками с изображением цветочных букетов, переплетенных лентами.

Дом предназначался для генеральского состава Советской армии, однако в нем жили также артисты, ученые. В разное время его жильцами были генерал-полковник авиации Сергей Ушаков, генерал Иван Федюнинский, артист Андрей Попов, балерина Екатерина Максимова.

Продажа имущества посредством публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной стоимости до цены отсечения, но не ниже 50% от стартовой цены лота. Победитель процедуры публичного предложения получит в собственность объект свободного назначения с обязательством по сохранению части объекта культурного наследия.

Начальная цена лота – 7,2 миллиона рублей. Заявки на участие в процедуре публичного предложения принимаются до 10 апреля. Торги пройдут 18 апреля.

Объект продажи привлекателен для инвесторов с точки зрения разнообразия вариантов его дальнейшего использования, поделился мнением руководитель направления по работе с коммерческой недвижимостью ГК «Инград» Юрий Тараненко.

«Помещения с подобными техническими характеристиками пользуется высоким спросом, поскольку оптимально подходят для целого ряда направлений. Это могут быть пункты приема химчисток, пункты приема-выдачи товаров логистических компаний. При организации хорошей вентиляции есть возможность использования объекта под размещение игровых квестов и центров классической йоги», – уточнил Тараненко.