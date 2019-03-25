РИАМО - 25 мар. Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин доложил губернатору региона Андрею Воробьеву о готовности Подмосковья к паводкоопасному и пожароопасному периодам, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Наступает весна, и традиционно мы готовимся к противопаводковому сезону. Конечно, задача и в летние месяцы обеспечить противопожарную безопасность, которая всегда актуальна для Московской области, почти половину территории которой занимают леса. Доложите, пожалуйста, как обстоят дела», - сказал Воробьев в начале встречи.

Как отметил Полетыкин, была проведена плановая проверка, в рамках которой проверялась готовность к паводковому и пожароопасному периодам в регионе.

«Результаты данной проверки положительные. Мы готовимся с учетом государственной программы «Безопасность Подмосковья», которая существует у нас на территории субъекта. Все мероприятия выполняются в срок и с надлежащим качеством», - сказал Полетыкин.

Он отметил, что сил и средств для обеспечения безопасности в Подмосковье достаточно.

«Я вас еще попрошу быть внимательным к рыбакам. Сейчас мы видим на реках много любителей рыбалки. Лед начинает таять. Тоже прошу вас, соответственно, превентивные мероприятия провести и предупреждать рыбаков, чтобы они чересчур не увлекались рыбалкой и следили за безопасностью. И, конечно, службы должны работать. Я знаю, что техника соответствующая есть», - добавил Воробьев.