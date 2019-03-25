РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. В подстанцию скорой помощи подмосковных Люберец с 18 по 24 марта поступило свыше 2,3 тысячи вызовов, сообщила в понедельник на оперативном совещании заведующая центральной Люберецкой подстанцией скорой помощи Тамара Кабелькова.

«С 18 по 24 марта в скорую помощь по городскому округу Люберцы поступило 2396 обращений. Количество обращений по отношению к прошедшей ранее неделе сократилось на 9 %», – сказала Кабелькова.

Она добавила, что самые частые причины вызовов скорой помощи у взрослых – сердечно-сосудистые патологии, острые респираторные заболевания, травмы и отравления.

За неделю было 543 экстренных вызова, 1571 – неотложных.