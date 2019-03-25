РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) подмосковных Люберец за минувшую неделю поступило более 8,4 тысячи обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 поступило 8444 обращения. Из них 606 на горячую линию администрации», – сказал Богданов.

Он добавил, что 8 обращений касались работы жилищно-коммунального комплекса, 12 – экологии, 4 – работы уличного освещения.