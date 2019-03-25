РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. Навалы мусора возле пешеходной дорожки, ведущей от железнодорожной платформы к роднику, убрали в подмосковном Красногорске по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь указал на портале на навалы мусора у пешеходной дорожки между родником и железнодорожной платформой «Красногорская».

«Администрацией 22 марта по указанной в обращении информации проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», – ответила начальник отдела экологии и реализации программ управления благоустройства Людмила Липатова.