РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. В подмосковных Люберцах 30 марта стартует месячник по благоустройству, в рамках месячника в муниципалитете пройдут субботники, сообщила в понедельник на оперативном совещании первый заместитель главы администрации городского округа Ирина Назарьева.

«В рамках месячника по благоустройству 30 марта, 6, 13 и 20 апреля на территории городского округа Люберцы будут проходить субботники. В рамках субботников приведут в нормативное состояние малые архитектурные формы, ограждения, фасады зданий», – сказала Назарьева.

Она добавила, что также в порядок приведут памятники в скверах и парках. По словам Назарьевой, особое внимание уделят лесопарковым зонам.