В прошедшие выходные в Москве и области временами выглядывало солнце, снег таял на глазах, а солнечный понедельник воодушевил жителей Московского региона. Настоящая весна, действительно, не за горами. Однако синоптики предупреждают: зима готовится к своей последней атаке и еще немного заставит померзнуть. Когда в Москве прекратится снег и придет настоящее весеннее тепло, читайте в материале РИАМО.

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Последняя атака зимы

Теплый и солнечный понедельник в столичном регионе – лишь небольшая передышка, затишье перед последней атакой зимы в этом сезоне, рассказал РИАМО главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в течение дня погоду будет определять антициклон, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 3 – 7 градусов тепла.

Однако со вторника и до пятницы включительно в работу включится серия североатлантических циклонов. В Москве и Подмосковье установится пасмурная погода, время от времени будут идти осадки в смешанной фазе: ночью – снег, днем – дождь и мокрый снег.

Водителям и пешеходам следует быть осторожными – на дорогах будет скользко. По ночам ожидаются заморозки до нуля – минус 3 градусов. Днем будет теплее – от нуля до плюс 6 градусов.

«По сути, это последняя атака зимы – в последний раз она огрызнется в этом сезоне», — отмечает Евгений Тишковец.

«После этого, ближе к выходным, инициатива станет переходить к антициклону с запада, а воздушные потоки изменятся на теплые, западных и юго-западных направлений. Будет солнечно и без осадков, а воздух начнет стремительно прогреваться», – обещает синоптик.

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Теплые выходные

Уже в эту субботу, 30 марта, воздух в дневные часы прогреется до плюс 5 – 10 градусов, а в воскресенье, 31 марта, температура днем может даже превысить 10-градусную отметку, прогнозирует главный специалист центра погоды «Фобос».

«Именно с этих выходных весна начнет свое генеральное наступление по всем фронтам, оно придется точно на тот момент, когда март передаст эстафету апрелю», — говорит Тишковец.

По его словам, снежный покров будет стремительно таять, и уже в первой декаде апреля на открытых участках местности снег исчезнет. В лесных зонах он на неделю задержаться еще на неделю.

«По всем канонам климатическая весна наступает со среды, 27 марта. В этом году, если она и опоздает, то буквально на сутки», – говорит синоптик.

Он прогнозирует «резкий рывок» температуры и очень мощное потепление с четверга 28 марта, когда среднесуточная температура устойчиво перейдет через ноль в сторону положительных отметок.

«Концовка марта, 30-31 число, будет очень комфортной. Я не говорю про начало апреля, где будет просто-таки феерическое тепло», – рассказал Тишковец.

Как отмечает эксперт, уже начиная с предстоящих выходных можно планировать смену гардероба. Что касается замены зимней резины на новую, то к 10 апреля водители уже могут готовиться переобуть свой автомобиль.

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Последний снег

По данным портала «Гисметео», температура воздуха в Московском регионе будет расти на протяжении всего ближайшего месяца. Правда, по-настоящему ясным будет всего один день – 28 марта, а 15 дней будут с осадками – преимущественно дождем.

При этом последний снег этой весной ожидается в субботу 30 марта, свидетельствуют данные портала.

На текущей неделе с 25 по 31 марта минусовые температуры сохранятся лишь по ночам, самой холодной будет ночь на 28 марта, когда столбики термометров в столичном регионе опустятся до минус 7 градусов. Самая низкая дневная температура – плюс 2 градуса – ожидается 27 – 28 марта.

Самая теплая ночь предстоящего месяца – плюс 9 градусов – ожидается с 21 на 22 апреля, а самая высокая дневная температура – 18 градусов выше нуля – 22 апреля.

Между тем, как пояснил РИАМО ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, эти данные — только один из наиболее вероятных сценариев погоды, которые прогнозируются на данный момент. При этом максимально точный прогноз возможен лишь на ближайшую неделю.

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Теплый апрель и «возвратное похолодание»

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Согласно прогнозу завлабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, температура воздуха в апреле будет немного выше нормы, а среднесуточная температура месяца составит 5,8 градуса. При этом температура будет расти весь апрель — обычно месяц начинается с температур чуть выше нуля градусов, к середине месяца – около плюс 5 градусов, а в конце месяца – примерно плюс 10 градусов.

Как отметил Евгений Тишковец, по прогнозам, апрель ожидается очень хорошим и теплым. Май в среднем будет соответствовать своим климатическим параметрам: не жаркий и не холодный, каким и должен быть. При этом оправданность долгосрочных прогнозов составляет 60%, добавил он.

В свою очередь, ранее замдиректора Института физики атмосферы им А. Обухова РАН, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов предупредил, что в апреле и мае в столичном регионе с большой вероятностью возможны волны холодной погоды – так называемое возвратное похолодание. Это явление связано с перестройкой циркуляции атмосферы в межсезонье. Впрочем, климатолог отметил, что оно случается каждую весну аналогично тому, как бабье лето осенью.

«Если говорить о более далеких перспективах, то температура в июне ожидается на уровне нормы. Июль будет чуть теплее нормы, но особенно выгодно будут отличаться август и сентябрь. Там тепло будет существенно превалировать над средними климатическими показателями, и есть надежда на то, что конец лета и начало осени обещают нам хороший и затяжной период бабьего лета», —заключил главный специалист центра «Фобос».

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