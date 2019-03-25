РИАМО - 25 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) сочла нецелесообразным строительство жилого дома в Большом Трехсвятительском переулке в Центральном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, в намерения инвестора входило выделить из существующей территориальной зоны земельный участок и установить на него вид разрешенного использования – жилье.

«Однако земельный участок, который инвестор планировал отмежевать, входит в территорию объекта культурного наследия «Особняк Морозова, где находился штаб левых эсеров, и который после разгрома мятежа 7 июля 1918 года посетил Владимир Ленин», – пояснила Пятова.

В этой связи ГЗК приняла решение отказать во внесении изменений в ПЗЗ, заключила она.