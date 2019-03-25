РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. Дорожное покрытие на улице Красноармейская в поселке Нахабино подмосковного Красногорска отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале, что на автомобильной дороге в районе дома №33 по улице Красноармейская в поселке Нахабино образовались глубокие ямы.

«Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», – ответил врио начальника теруправления Нахабино Михаил Пшонкин.

Он добавил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.

«При наступлении благоприятных погодных условий с положительными температурами в дневное и ночное время, до 30 апреля будут проведены работы по ямочному ремонту с фрезерованием и асфальтированием больших карт», – заключил Пшонкин.