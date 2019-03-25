РИАМО - 25 мар. В подмосковном Подольске следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины, тело которого с ножевым ранением обнаружили в промзоне, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Как уточняется в материале, 24 марта в промзоне по Невтебазовскому проезду с ножевым ранением живота обнаружено тело охранника одного из предприятий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Предварительно установлено, что между охранником и тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестные нанесли мужчине удар ножом в область брюшной полости. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Подозреваемые с места происшествия скрылись», – говорится в сообщении.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к убийству.